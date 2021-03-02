Bazal metabolizma hızınız vücudunuzun dinlenirken yaktığı kalori miktarıdır, enerji gerektiren bazı vücut süreçlerini içerir; nefes alma, kan dolaşımı, vücut ısısını kontrol etme, hücre büyümesi, beyin ve sinir işlevi, kasların kasılması gibi süreçler... Bazal metabolizma hızınız, günlük kalori harcamanızın yaklaşık 60 ile 75'ini oluşturur peki hangi organ ne kadar enerji harcar sizler için Diyetisyen Dilan Söğüt açıkladı...