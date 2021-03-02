BIST 1.527
DOLAR 7,29
EURO 8,78
ALTIN 404,33
MEDYA

Teşkilat 1. bölüm fragmanı

Teşkilat dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 7 Mart 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla yer altına inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatının olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken; başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide; bazen bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ TEOMAN SANCAR BAKIN NE İÇİN İSTİFA ETMİŞ!
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Pelkas var huzur var!
Gut hastalığı nedir ve nasıl olur?
Vietnam'da mucize kurtuluş! 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı
Kore mantısı mandu nasıl yapılır farklı lezzetler arayanlara!
Müge Anlı'nın eskortluk yapan kız tecavüze uğrayınca ağlamaz gafıyla
Oğlak burcu Mart 2021 aylık burç yorumları zihniniz çok yoğun!
Yay burcu Mart 2021 aylık burç yorumları odağınız ailevi konularda!
Akrep burcu Mart 2021 aylık burç yorumları odağınız aşkta!