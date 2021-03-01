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Yay burcu Mart 2021 aylık burç yorumları odağınız ailevi konularda!

Yay Mart aylık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. Mart 2021 Yay aylık yorumuna göre Dolunay'ın etkilerine dikkat!

Mart ayında Yay burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda demek ki odağınız ailevi konular da. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna giriş yapacak yani gündeminizde aşk var. Ebeveyn Yay'lar çocuklarınızla ilgileneceksiniz onlarla ilgili güzel haberler gelebilir.

28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı var demek ki kariyerinizin getirileriyle ilgili uzun zamandır sürüncemede kalan konular 28 Mart civarı netleşecek. 4 Mart itibari ile Mars İkizler'de buda demek oluyor ki zaman zaman insanlar batabilir size ikili ilişkilerde karşı tarafı bazen sert bulabilirsiniz.

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