Mucize kurtuluş: 12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı

Vietnam’ın başkenti Hanoi’nin Thann Xuan bölgesinde 3 yaşındaki bir kız çok katlı bir binanın 12’nci katından kendini sarkıttı. Balkon demirlerine tutunarak kendini binanın dış cephesindeki çıkıntıya sarkıtan küçük kızı gören çevre sakinleri bağırarak yardım istedi.

O sırada teslimat yapmak için bir müşterisini bekleyen 31 yaşındaki kurye Nguyen Ngoc Manh yardım çığlıkları üzerine olay yerine hareket etti.

Kollarını açıp bekledi

Manth adlı kurye, küçük kızın düşme ihtimaline karşı kollarını açarak aşağıda beklemeye başladı. Balkon demirlerinden binanın dış cephesine sarkan küçük kız birkaç saniye sonra aşağıya düştü. O anlar kameraya yansıdı. Manh’ın küçük kızı yere düşmeden yakaladığı ancak kuryenin küçük kızı yakalamasıyla birlikte ikili zemine yığıldı.

Küçük kızın kolları ve bacakları kırıldı

Küçük kız çocuğu ve Manh’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. 3 yaşındaki çocuğun kol ve bacaklarında kırıklar meydana geldiği ifade edilirken, çocuğun hayatını kurtaran kuryenin ise hafif yaralandığı belirtildi.