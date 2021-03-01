Çiğ köfte acılı diye çalışanı yumrukladı! Afyonkarahisar'daki olay görüntü

AFYONKARAHİSAR'da 23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş., bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

Çalışanı yumrukladı

G.Ş., daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp acılı olduğunu öne sürerek tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş., Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K., saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş., yediği dürümün parasını vererek hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K., darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

Saldırı kamerada

Olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde; müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

"Şikayette bulunduk"

İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K., alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.