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MEDYA

Tövbeler Olsun 28. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 4 Mart 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

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