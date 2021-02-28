Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık personellerinin videosunu paylaştı.
Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.