Un tarhanası nasıl yapılır bu lezzet içinizi ısıtacak!

Tarhana çorbası, oldukça besleyici ve geleneksel bir lezzetimizdir. Genellikle yazdan hazırlanan kuru tarhana ile yapılır. Hazırlaması da oldukça kolay olan bu enfes çorba kış aylarında içimizi ısıtıyor. Biz sizler için bu gün un tarhanası hazırladık. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

3 yemek kaşığı un tarhanası, 1 bardak soğuk su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı salça, 4 bardak su İsteğe bağlı nane.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=cCEbqHDwHrk&feature=youtu.be