Başak burcu Mart 2021 aylık burç yorumları ikili ilişkilere dikkat!

Mart ayında Başak burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda demek ki odağınız ikili ilişkilerde. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna girecek yani odağınız artık parada özellikle aileyle ortak harcamalar gündeminizde olacak.

28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı gerçekleşecek demek ki maddi konularda bir şeyler netleşecek. 4 Mart itibari ile Mars İkizler burcunda demek ki Ay boyu kariyerinizde bir mücadele var zaman zaman üstlerinizle gerilebilirsiniz sakin olun.