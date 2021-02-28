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İkizler burcu Mart 2021 aylık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!

Mart ayında İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için anlattı...

Mart ayında İkizler burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda demek ki kariyerinizde parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz bazılarınızın nişan, söz, evlilik gibi gündemleri olabilir. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna girecek demek ki kariyerinize dair yaşama dair yeni planlar yapmaya başlayacaksınız.

28 Mart'ta bir Dolunay var demek ki aşk hayatınızla ilgili bir şeyler netleşecek yada belki bazılarınız bir ilişkiye başlayacak. Bu ay Mars İkizler burcunda demek ki isteklerinizin peşinden gidebilme mücadelenizle dikkat çekiyorsunuz.

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