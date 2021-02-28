Karadeniz'e meteor düştü! Atmosferi delip geçti Giresun ve Trabzon'dan görüldü

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.

Nereye düştüğü bilinmiyor

Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara’nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du. (26) Yaşanan gökyüzü olayını çıplak gözle gördüğünü belirten Şevki Anıl Koyun, “Teyzemi köye götürüyorduk. Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumu bir sahne gibiydi. Patladı ve kayboldu her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi" dedi.

"Güzel tesadüf oldu"

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.