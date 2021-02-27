BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
MEDYA

Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 2 Mart 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 100. bölüm fragmanı
Çukur 118. bölüm fragmanı: 4. sezon 26. bölüm
Rusya'da bir kadının sokakta insanlara saldırdığı anlar kameralara yansıdı
Millet İttifakı'nda çarşı karıştı, CHP ile İyi Parti birbirine girdi!
Esra Erol Zeynep ile hayatının imtihanını verdi annesine acıyacaksınız
Tiroid diyeti nasıl olmalıdır?
Beşiktaş'ta polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakalayıp teslim etti
Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır çocuklarınız bayılacak!
Çanakkale'de ters yüzen yunus balığını görüntüledi! O anlar büyük beğeni topladı
Bodrum'da görüntüler içleri acıttı: Anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi