BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
MEDYA

TRT'den MİT destekli Teşkilat dizisi geliyor

TRT 1'in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi Teşkilat'a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisiyle Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat’ın ilk tanıtımı diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla yer altına inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisinde Milli İstihbarat Teşkilatının olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken; başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide; bazen bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat Teşkilatının bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan Teşkilat, 7 Mart tarihinden itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1’de olacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Millet İttifakı'nda çarşı karıştı, CHP ile İyi Parti birbirine girdi!
Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi
Tiroid diyeti nasıl olmalıdır?
Beşiktaş'ta polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakalayıp teslim etti
Çanakkale'de ters yüzen yunus balığını görüntüledi! O anlar büyük beğeni topladı
Bodrum'da görüntüler içleri acıttı: Anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi
Erzincan'da üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla için tarih verdi! Kanal İstanbul için neden 'inadına' dedi?
Rusya'da kafede patlama oldu ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Yumrukla etkisiz hale getirdi işte o anlar