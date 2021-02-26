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MEDYA

Esra Erol Zeynep ile hayatının imtihanını verdi annesine acıyacaksınız

ATV Esra Erol'da programında anne Gürcünaz'ın aradığı Zeynep Türkiye'nin asabını bozdu. İzleyen herkesi isyan ettiren Zeynep, fuhuş evinde çıktı.

Esra Erol ATV kanalındaki canlı yayında daha önce 2 kez evden anne Gürcünaz'ın kızıyla hayatının imtihanını verdi. 19 yaşındaki Zeynep, daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm foyası ortaya dökülmesine rağmen Zeynep, onlarla gitmek istedi. Annesi Gürcünaz'a karşı zalimce davranan Zeynep, sonunda onun yayında bayılmasına sebep oldu. 

Anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızı Zeynep evden 3. kez kaçınca Esra Erol'un programına çıktı. Gürcünaz ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçmıştı. İkinci kaçışında ise bu kez 18 yaşındaydı ve kaçtığı kişi 15 yaşındaki komşu oğluydu. Onunla imam nikahlı evlenen Zeynep 4 ay sonra eve geri döndü ve yine kaçtı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu ve kızlarını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve cuma günü canlı yayına çıkardı. Zeynep'in sergilediği tavırlar izleyenleri çileden çıkardı. 

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Esra Erol Zeynep'i buldu! Annesine acıyacaksınız Türkiye'nin asabını bozan kız
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