İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Yumrukla etkisiz hale getirdi işte o anlar

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İpek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra çalışma yapan polis ekipleri, bir süredir peşinde oldukları yabancı uyruklu iki şahsı sokak üzerinde tespit etti. Şahıslara “dur” ihtarına bulunan polis, kaçtıklarını görünce kovalamaya başladı.



Şahısları sokak sokak kovalayan polis ekipleri, arkalarından bağırdığı esnada İpek Sokak üzerindeki otel çalışanı Ercan As ve müdürü Musa Uçar durumu fark etti. Şahısların peşinden koşan As, şüphelileri yumruk atarak etkisiz hale getirdi. Yere düşmesinin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.



Kaçan şüphelileri yumrukla etkisiz hale getirdi

Nefes kesen kovalamaca ve çalışanın yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelileri kaçıyor ve polis arkalarından kovalıyor. O esnada çalışan arkalarından koşuyor. Şahıslara yumruk atan çalışan etkisiz hale getiriyor. Ardından gelen polis şüphelileri yakalıyor. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülüyor.



“Refleksle koştum ve yere yatırdım”

Otel müdürü ve çalışanı, “Mesai biriminde çıkarken 2 kişinin koştuğunu gördüm. Arkalarından sivil polis vardı. Polis olduğunu ve tutmamızı söyledi. Bizde refleksle arkasından koşup yakaladım ve yere yatırdım. O sırada polis geldi kelepçe takıp götürdü” dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.