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MEDYA

Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 52. yeni bölümüyle 4 Mart 2021 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 4 Mart 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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