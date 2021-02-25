Sebzeli krep nasıl yapılır renk renk lezzet!

Krep, yemek tarifleri ve kahvaltılık tarifler içinde en çok sevilenlerden biri. Bu yüzden mutfağa yeni giren de kahvaltıya pratik lezzetler hazırlamak isteyen de krep tarifini, krep yapımını merak ediyor; krep hamuru ve krep malzemelerini hazırlayıp kahvaltılık kreple sevdiklerini mutlu etmek istiyor. Fakat biz size bu gün klasik krep tarifi vermeyeceğiz ıspanaklı, havuçlu, pancarın rengini verdiği katkısız rengarenk krepler. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

2 yumurta, 1 su bardağı sebze püresi Ispanaklı/havuçlu/pancarlı, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1-1,5 su bardağı un.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=RkFyL7HbMeM&feature=youtu.be