Ali Babacan: Hükûmetin değişmesi lazım, başka çare görmüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir vatandaşın "Yandık. Ne yapacağız. Bizim halimiz ne olacak böyle?" sorusuna "Hükûmetin değişmesi lazım, başka çare görmüyoruz biz" diye yanıt verdi.

"Baktık ki olmuyor, yürümüyor. Biz de DEVA Partisi'ni kurduk." diyen Babacan, "Yeni bir ekiple yola çıktık. Yürüyoruz inşallah Öbür türlü yapamayacaklar. Toparlayamayacaklar" düşüncesini savundu.