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İzmir'de engelli merkezinde dehşet kamerada! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde çalışanlar tarafından engellilere uygulanan şiddetin görüntüleri kan dondurdu. Geçen yıl yaşanan olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü. 

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi. 

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.

Babaannesi dehşet anlarını anlattı

25 yaşındaki torunu A.B.T.’nin de merkezde eziyet gördüğünü haber alan babaanne Havva Yıldırım, oğlunun televizyonda yeğeninin darp edildiğini görüp kendisine haber verdiğini söyledi. Olayı duyar duymaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü görevlileriyle görüştüğünü söyleyen babaanne Havva Yıldırım, “Benim torunum sahipsiz değil, biz ona bakmakta zorlandığımız için bakım evine verdik. Benim torunumun babası yok, kalp hastasıydı kalp krizinden öldü. Annesi senelerdir ilgilenmiyor” dedi.

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