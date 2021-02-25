Müge Anlı Tatlı Sert ATV canlıda Osman Biçer cinayeti itirafı ve ifadesi

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer eşini öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu. Osman Biçer gözaltına alındı. Güldane Biçer'in kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak 10 yıldır kayıp olan kardeşlerini aramaya başlamışlardı. Müge Anlı olayı inceledikçe şüpheler bir gece önce karısının kendisine ihanet ettiğini öğrenen Osman Biçer'in üzerinde toplandı. Osman Biçer'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesi

Osman Biçer Emniyetteki ifadesinde şunları söylüyor:

-'Eşim beni defalarca aldattı. Cinayeti tek başıma işledim başka kimse yoktu. Öldürmeyi planladım. Beni aldattığı kişiyi de öldürmek istedim. Pişman değilim namusumu temizledim. Ben boşanmak istedim boşanmayı kabul etmedi. Oturduğumuz her yerde herkes beni aldattığını söylüyordu.