ATV Müge Anlı Osman Biçer itirafı dehşet! Eşini cinsel organından bıçaklayıp öldürmüş
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer aranıyordu. Eşi Osman Biçer, cinayeti itiraf etti ve kayıp kadının kemikleri bulundu. Osman Biçer 'hak etti' diyerek şoke etti.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha aydınlandı. 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer’in eşi Osman Biçer eşini öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu. Osman Biçer gözaltına alındı. Güldane Biçer'in kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak 10 yıldır kayıp olan kardeşlerini aramaya başlamışlardı. Müge Anlı olayı inceledikçe şüpheler bir gece önce karısının kendisine ihanet ettiğini öğrenen Osman Biçer'in üzerinde toplandı. Osman Biçer'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İşte Güldane Biçer olayında gelen şok itiraf:
17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer’in yakınları Müge Anlı’ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer’in eşi Osman Biçer’in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Osman Biçer karısının ihanetini öğrendiğini bir gün sonra da kapıyı çocukların üzerinden kilitleyip kayıplara karıştığını söyledi. Ancak dediği pek mantıklı değildi. İddiasına göre bir erkekle gitmiş olabilirdi. Oysa 10 yıldır kadının kimliğinde hiç bir hareket olmamıştı.
Cinsel organını bile bıçaklamış
Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Osman Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Karısına karşı yoğun bir öfke duyan Osman Biçer, onu cinsel organından da bıçaklamıştı.
Kemik parçaları bulundu
Emniyette her şeyi itiraf eden Osman Biçer, "Hepsini hak etti, az bile yaptım' dedi. Eşi Güldane Biçer’i öldürdükten sonra Büyükçekmece Karaağaç’ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.