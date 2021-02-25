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İstanbul'da tabur komutanlığını gözetlerken yakalanmıştı! O şüpheli DEAŞ'lı terörist çıktı

20 Şubat günü gece yarısı Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen ve ihbar sonucu yakalanan şüphelinin DEAŞ'lı terörist olduğu ortaya çıktı.

 İstanbul’da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı şüpheli tutuklandı. 

Polis ekipleri, 20 Şubat Cumartesi günü saat  02.10'da, "Bahçelievler’e askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var” ihbarı üzerine harekete geçti. 

Olay yerine giden ekipler, DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Muhammed Yahya E’yi, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif yaptığı sırada yakaladı. 

Zanlının üst aramasında ve ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar bulundu. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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