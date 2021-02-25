BIST 1.483
DOLAR 7,16
EURO 8,73
ALTIN 415,80
MEDYA

Maraşlı 8. bölüm fragmanı

Maraşlı dizisi 8. yeni bölümüyle 1 Mart 2021 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Maraşlı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı 1 Mart 2021 Pazartesi akşamı ATV'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer. Mahur, o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uyanış Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı
Hercai 61. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul paylaşımı
AK Partili gençler neden teşkilatlardan şikayet ediyor?
Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
İstanbul'da site sakinlerine mafya dayağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması
Diyette pişirme teknikleri önemli mi?
Fetöcü'lerin yıldırım aşkı! Bakın nasıl aşık olmuşlar!
Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı o anlar kamerada