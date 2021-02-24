Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul paylaşımı

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında İstanbul'un insanlık tarihinin de İslam medeniyetinin de Türk tarihinin de sembolü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çünkü İstanbul'un eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri, her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi olduğunu, bunun için kendilerinin İstanbul'a râm olduklarını söyledi.

Erdoğan, "İşte bunun için biz İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık. İşte bunun için hep Boğaz'ın dört muhafızı olarak gördüğümüz Telli Baba'ya, Yuşa Hazretlerine, Yahya Efendi Hazretlerine ve Hüdayi Hazretlerine layık olmaya çalıştık. İşte bunun için hepsi de İstanbul'da meftun olan rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan Hocamızın miraslarını yaşatmanın gayreti içinde olduk. Şair, 'Davası olmayanın sevdası olmaz. Sevdası olmayanın öfkesi olmaz' diyor. Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşsek işte bu sevdamızdandır. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın; ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik" diye konuştu.