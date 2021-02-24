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MEDYA

Halk TV'de 'Aşılamada ilk 25'te bile değiliz' diyen Ayşenur Arslan 1 dakika sonra özür diledi

Halk TV’de program yapan Ayşenur Arslan, Türkiye aşılamada dünya ülkeleri arasında ilk 20-25’te bile değil dedi sonra da “Özür dilerim düzeltmem yapmam lazım 7. sıradaymışız" diyerek geri adım attı.

Halk TV ekranlarında aşılama oranları üzerinden yorumlarda bulunan sunucu Ayşenur Arslan, iddiasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Canlı yayın konuğunun, Türkiye'nin nüfusa oranladığımızda ilk 5'te olduğunu hatırlatması üzerine, 'Nasıl canım? Delirdin mi? Mümkün değil. Söz konusu değil. İlk 20'de kesin yok. Hatta 25'ten sonra geliyor.' ifadeleriyle karşı çıktı.

Halk TV sunucusu, bundan 1 dakika sonra özür dileyerek, Türkiye'nin yüzde 8'e varmasıyla aşı sıralamasında 7. sırada olduğunu belirtti.

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