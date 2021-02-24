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Bursa'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! Sebebi ise pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da hatalı park sebebiyle kamyonetleri çekilen bir grup, polis memurları ve görevlilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesinde hatalı yere park edilen bir kamyonet trafik polisleri tarafından otoparka çekildi. Kamyonetlerinin çekildiğini daha sonradan öğrenen bir grup, otoparka gelerek taşkınlık yapıp trafik polisi ve görevlilere saldırdı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa da taştı. Birbirine giren tarafların kavgası bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale edip ayırması neticesi son bulan kavganın ardından şahıslar kamyonetlerine binerek uzaklaştı.

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