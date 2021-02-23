Esra Erol'da Havva'nın kapıcı eşi Yavuz Bayram ünlü sunucuyu delirtti

Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, 2 çocuğu ile eşi Havva Bayram'ı 1 Şubat'ta terk edip kayıplara karıştı. Ortadan kaybolduktan sonra kardeşini arayan Yavuz Bayram, onun aracına karısına verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi. Mektupta Yavuz Bayram "eşinden artık bıktığını evdeki eşyaları 10 bin lira karşılığında ona bırakabileceğini" yazmıştı.

Kocası Yavuz Bayram'a bir türlü ulaşamayan 2 çocuk annesi Havva Bayram, kapıcılık yaptığı binadan da atıldı. Çocukları ile sokakta kalan Havva Bayram, bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelince soluğu Esra Erol'un programında aldı. Kocasının bütün kirli sırlarını yayında ifşa eden Havva Bayram, anlattıkları ile herkesi sarstı. Canlı yayına çıkan Yavuz Bayram ise yüzsüzlüğü ve sözleri ile Esra Erol'u çileden çıkarttı...