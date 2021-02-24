BIST 1.513
DOLAR 7,12
EURO 8,66
ALTIN 414,21
YEREL

Zonguldak'ta 7 bin TL geliri olan kadın yardım istedi, Vali şok oldu!

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan halk toplantısında yardım istemeye gelen bir kadın Vali Tutulmaz'ı şok etti.

Valilikten yardım istediğini ancak alamadığını kadının aylık evine 7000 TL gelir girdiği belli oldu. Vali Tutulmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek'e vatandaşın neden yardım alamadığını sordu.

Civelek, vatandaşın evine 7000 TL gelir girdiğini ve bu yüzden yardım etmediklerini belirtti. Vali Tutulmaz, "Yeniden araştırma yapılsın sonra tekrar bakalım Çünkü senin dediğinle müdürün dediği arasında büyük fark var" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da 2 genç 'sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' deyip isyan etti
Tiger Woods kaza geçirdi hastaneye kaldırıldı
Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı
İşte HDP'yi ele veren o PKK'lının Gara itirafı
Bir Yunan kadar onurunuzda mı yok!
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Esra Erol'da Havva'nın kapıcı eşi Yavuz Bayram ünlü sunucuyu delirtti
Sigara içenler bu vitaminlere dikkat!
ABD'de petrol taşıyan tren ile TIR'ın çarpışması ortalığı savaş alanına çevirdi
Trabzon'da kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular