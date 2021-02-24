İşte HDP'yi ele veren o PKK'lının Gara itirafı

Siyasetteki Gara gerilimi Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Hadi Özışık, Gürkan Zengin, Mustafa Balbay ve Mustafa Kartoğlu ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın katılımıyla "Açık ve Net" programında tartışıldı.

Gara operasyonuyla ilgili tartışmalar nedeniyle Türkiye'nin şehitlerinin acısını yaşayamadığını söyleyen Özışık, CHP liderinin terör örgütü PKK ile ilgili tavrını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Gara operasyonuyla ilgili açıklamalarının HDP'nin resmi söylemiyle örtüştüğünü anlatan Özışık, her iki bakanın operasyonla ilgili parti liderlerini bilgilendirmelerine rağmen bunların yaşandığını söyleyerek "yazık" ifadesini kullandı.

Kübra Par'ın Pervin Buldan'ın Çözüm Süreci'nde bize verilen sözleri açıklayacağız sözlerini hatırlatması üzerine de Buldan'ı bildiklerini açıklamaya davet eden Özışık şöyle konuştu:

"Açıklayacağız demesin, açıklasın. Yani neyi bekliyor? Ayrıca bu Ağrı milletvekilinin Gara'ya gittiğini Süleyman Soylu, yakalanan teröristin itiraflarından söylüyor. Yani İçişleri Bakanı, elinde belgesi var bilgisi var öyle durup dururken itiraf atacak değil., Yakalanan teröristin ifadesinde ben gittim, karşımda o var. Beni "Ağrı milletvekili diye tanıştırdılar" diyor. Terörist söylüyor bunu."