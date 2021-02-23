Fasulye kavurma nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!

Şöyle lezzetli mi lezzetli aynı zamanda sağlıklı bir sebze yemeğine ne dersiniz? Fasulyenin lezzetini tabak tabak yiyebileceğiniz, basit ve doyurucu bir tarif yapmaya hazır olun öyleyse. Yapmanız gerekenler fasulyeleri yıkayarak, doğramak ardından haşlamak ve kavurmak. İçerisine dilediğiniz sebzeyi eklemek de serbest!

Malzemeler;

Bir çorba kasesi fasülye, sıcak su, 3-4 kaşık sıvı yağ, 1 büyük boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşı biber salcası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşısı karabiber, 1 çay bardağı sıcak su.

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