Rasim Ozan Kütahyalı'nın düğmesi patladı! Beyaz Futbol'a frikik damga vurdu

Köşe yazarlığının yanı sıra Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın başı aldığı kilolarla belada. Derin Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir ara gömleğinin düğmesi patlayan Kütahyalı'nın göbeği göründü. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana getirilen Kütahyalı, diğer yorumcuların dilinden kurtulamadı. Sunucu Onur Yıldız, Kütahyalı'ya 'Frikik vermişsin' diyerek takıldı.



Fenerbahçelileri çileden çıkardı

Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından İstanbul Alibeyköy Barajı'na gitmiş ve "Fenerbahçeli kardeşlerim son haftalarda o kadar çok ağladı ki, İstanbul'da barajlar doldu. Bundan sonra Alibeyköy Barajı'nın adı Fenerbahçe Barajı'dır" diyerek sarı-lacivertli taraftarların büyük tepki çekmişti.



"Kadıköy'de renkleri sarı kırmızı tüm takımlar kazanıyor"

Kütahyalı bir başka paylaşımında ise Kadıköy'de Galatasaray'ın ve Göztepe'nin kazanmasına gönderme yaparak, "Kadıköy'de renkleri sarı-kırmızı olan her takım kazanıyor ve gol atan tüm oyuncular kayarak seviniyor" mesajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.