BIST 1.519
DOLAR 7,09
EURO 8,61
ALTIN 410,48
MEDYA

Rasim Ozan Kütahyalı'nın düğmesi patladı! Beyaz Futbol'a frikik damga vurdu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesinin patladığı anlar Beyaz Futbol'a damga vurdu. Sunucu Onur Yıldız, Kütahyalı'ya 'Frikik vermişsin' diyerek takıldı.

Köşe yazarlığının yanı sıra Beyaz TV ekranlarında spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın başı aldığı kilolarla belada. Derin Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir ara gömleğinin düğmesi patlayan Kütahyalı'nın göbeği göründü. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana getirilen Kütahyalı, diğer yorumcuların dilinden kurtulamadı.  Sunucu Onur Yıldız, Kütahyalı'ya 'Frikik vermişsin' diyerek takıldı.

Fenerbahçelileri çileden çıkardı
Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından İstanbul Alibeyköy Barajı'na gitmiş ve "Fenerbahçeli kardeşlerim son haftalarda o kadar çok ağladı ki, İstanbul'da barajlar doldu. Bundan sonra Alibeyköy Barajı'nın adı Fenerbahçe Barajı'dır" diyerek sarı-lacivertli taraftarların büyük tepki çekmişti.

"Kadıköy'de renkleri sarı kırmızı tüm takımlar kazanıyor"
Kütahyalı bir başka paylaşımında ise Kadıköy'de Galatasaray'ın ve Göztepe'nin kazanmasına gönderme yaparak, "Kadıköy'de renkleri sarı-kırmızı olan her takım kazanıyor ve gol atan tüm oyuncular kayarak seviniyor" mesajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karnabahar graten nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
Çağla Şikel'in canlı yayında yaptıkları ağızları açık bıraktı! İşte o anlar
Cihat Yaycı: FETÖ'cüler Ramazan ayında içki içer oruç tutmazlardı
Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren terörist SİHA ile vuruldu
FETÖ en güzel kızları MİT ve TSK'daki adamlarına vermiş! Cihat Yaycı anlattı
Muğla'da eşi tarafından kayalıklardan atılan hamile Semra Aysal’la ilgili şok gelişme! Yeni görüntüler
Cüneyt Özdemir'in Cihat Yaycı röportajı FETÖ'cüleri çılgına çevirdi!
Ramo 34. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı
Cihat Yaycı: Bylock ile FETÖ'yü temizleyemezsiniz