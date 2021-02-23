Ankara'da korkunç anlar! Sobaya dökülen tiner patladı 2 işçi alev topuna döndü
ANKARA'da sobaya dökülen tinerin patlamasıyla 2 işçi alevler içinde kaldı. Can havliyle koşuşturan 2 kişiye, diğer arkadaşları müdahale etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir asansör firmasında meydana gelen olayda, soğuk havada üşüyen çalışanlardan biri, iş yerinde bulunan sobaya daha iyi ısıtması için tiner döktü.
Dökülen tiner parlarken, sobanın yanında duran 2 çalışan alevlerin arasında kaldı.
Arkadaşları söndürdü
Yanan çalışanları kurtarmak için yardımına koşan mesai arkadaşları, çalışanların üzerindeki ateşi güçlükle söndürebildi.
Yaralanan işçiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.