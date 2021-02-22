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İstanbullular kendi kendine normalleşti! İstiklal Caddesi'nde iğne atsan yere düşmedi

İSTANBUL'da koronavirüs yasakları sonrası normalleşmenin 1 Kart'ta başlayıp başlamayacağı tartışılırken, İstanbullular kendi kendine normalleşti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim’e akın etti. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardında İstanbul’da güneşli hava hakim oldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Beyoğlu İstiklal caddesinde aldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede yer yer dükkan önlerinde kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.

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