Cihat Yaycı: Bylock ile FETÖ'yü temizleyemezsiniz

Örgütün mahrem hizmetler diye ayırdığı dört bölümü olduğuna dikkat çeken emekli Tümamiral Cihat Yaycı bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mit, Adliye ve Mülkiye olduğunu kaydetti.

Örgütün bunlar için çok özel bir haberleşme tarzı gerçekleştirdiğini anlatan Cihat Yaycı, örgüt mensuplarının da kendilerini bu anlamda saklamak adına bukalemun gibi her türlü kılığa girebildiğini, kendi döneminden verdiği örneklerle şöyle anlattı;

''İçki içer, oruç tutmazlardı''

''Ramazan'da içki içer oruç tutmazlardı. Bunlara Müslüman veya alnı secdeye değiyor diye bakılması son derece yanlıştır. Bunların din anlayışı İslamiyet değil. Çünkü bunlar örgüt başının dediğini haşa peygamber efendimizin dediğinden üstün kılarlar. Bunların dindarlığından nasıl bahsedebiliriz. Bir kere halkımız bunu bilsin. İddianameler ortada genç kızlarımızı zinaya dahi zorlamışlar. Hizmet böyle gerektiriyor diye.

FETÖ'nin yüzde 85'ini bulamazsınız

Bylock ve ankesörlü telefonla bu örgütün ancak yüzde 15'ini temizleyebilirsiniz. Yüzde 85'ini bulamazsınız. 1990 yılından itibaren örgütün evlerinde askeri lise sınavları soruları veriliyordu. Orantılarsanız ankesör ve Bylock dışında ve itirafçı ifadeleri dışında herhangi bir ayıklama söz konusu mu? Değil çünkü sistem böyle. Halbuki örgütün bu dört mahrem kuruma nasıl sızdığını çözmeden bunları temizlemenin imkanı yok.''