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MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 85. yeni bölümüyle 25 Şubat 2021 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 25 Şubat 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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