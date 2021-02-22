Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi

Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edildi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.