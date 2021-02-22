Erdoğan'dan CHP'ye 'Gara operasyonu' ve '#DamatNerede' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Kongresi ile Hakkari ve Nevşehir İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

#DamatNerede etiketi

CHP'nin sosyal medyada başlattığı #DamatNerede etiketiyle ilgili "CHP ve şürekası eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ı ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor." eleştirisini yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

'Gara' tepkisi

Bu iş artık siyaset boyutunu aşıp temel hak ve aileye saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu. CHP'nin başındaki zat adam zannettim. Bakanlarım gitsin, anlatsın istedim.