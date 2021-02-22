Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut yorumu: Görünen köy klavuz istemez

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyet sonrası takımdaki geleceği sorgulanan Erol Bulut hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

'Görünen köy klavuz istemez'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımdaki geleceği konusunda yorum yapan Rıdvan Dilmen, "Yarın öbür gün Erol Bulut ile yollar ayrılır... Geç mi olur erken mi olur onu bilmem. Futbolda duygusallık önemlidir ama görünen köy klavuz istemez. Tekrara giriyoruz. Fenerbahçeli futbolseverlerin gördüğü tablo bu. Muhtemelen Ali Koç da "Bir şekilde bizim 48-51 puanımız var" dedi. Yönetim için de kolay bir karar değil. Nasıl bir karar alırlar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.