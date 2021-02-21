Site yönetimleriyle ilgili skandal mafya iddiası

Kimi siteler aylık 500, kimi siteler aylık 1500-2000 TL aidat talep ediyor. Aylık gelirleri milyon liralarla ifade edilen sitelerin bu kazançları illegal örgütlerinde dikkatini çekmiş durumda.

Site yönetimlerine bir şekilde dahil olan bu mafyavari örgütler hem haksız kazanç elde ediyor hem de site sakinlerini rahatsız ediyor. Site yöneticileri kendilerine koruma tutuyorlar. Seçimlerde mafya ile site sakinlerini burun buruna getiriyorlar. En ufak ağzınıza açtığınızda tepenize biniyorlar. Site sakinleri, bir an önce sorunlarının giderilmesini bekliyor.

CNN Türk’ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberine göre; site sakinlerinin ifadeleri şaşkınlık yaratacak cinsten: "Yönetim, faturaları topluyor. Bizden İGDAŞ'tan tutun İSKİ de kaçak durumunda. İGDAŞ geldi sitenin gazını kesti. Mutlaka kanunla yönetilmesi gerekiyor. Biz 10 kişilik apartman kanunu ile yönetildiğimiz için böyle oluyor. Site yönetimine gelen bir daha bırakmıyor, bıraktıramıyorsunuz."

Kentsel Tesis Yönetim Dernek Başkanı Suat Sandalıcı, kat mülkiyet kanunun da değişiklik yapılması için bakanlıklar ile görüşüldüğünü belirtti. Bir yönetici, yönetimi devraldığı an yıllarca orada yöneticilik yapamayacak. Bu şahıs, görevi yaptıktan sonra yöneticiliği başka birine ya da profesyonel yapı yönetimine devredecek.