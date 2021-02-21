BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
GÜNCEL

İstanbul'da dehşet anları! Pitbull küçük kıza saldırdı her yeri kan içinde kaldı

ATAŞEHİR’de bir kız çocuğu, markete gitmeye çalıştığı esnada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull saldırısı sonrası başından yaralanan kız çocuğunun babası o dehşet dolu dakikaları anlattı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Kız çocuğuna ilk müdahale alışveriş için gittiği markette arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pitbull cinsi köpek ve sahibinin ise uzaklaşarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Yaşanan pitbull dehşeti sonrasında kız çocuğunun babası Cengiz Demir, o korku anlarını anlattı.

"Devletimiz bu tarz olaylar için ne önlem alınması gerekiyorsa alsın"
Kızının yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan baba Cengiz Demir, “Kızım kar yağışının olduğu gün arkadaşlarıyla markete gitmeye çalışıyor. Başka bir market müşterisi köpeği serbest bırakıyor. Köpekte ne ağızlık var ne tasma var. Pitbull cinsi köpek direk kızımın üzerine atlıyor. Kızım dengesini kaybedip düştüğü sırada kafasının arkasından ısırıyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Kızım yanındaki arkadaşlarının sayesinde ve köpeğin sahibinin köpeğin üzerine atlaması sonucu kurtuluyor. Çok şükür durumu iyi, ödemler oluştu, yaraları var. İğneye vurulması için hastaneye götürüyoruz. Yarın da tetanos iğnesi vurulacak. Bir baba olarak benim söylemek istediğim köpekleri başı boş bırakmasınlar. Devlet bunun için ne önlem gerekiyorsa alsın. Bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çocuklarla polislerin kartopu savaşı! Çocuklara karşı tabii ki kaybettiler
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Kapıya gittiğinde şok oldu paralar gitti
İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atlayıp adamın üstüne düştü
Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi! Tek kırma ile ateş açtı: 2 yaralı
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili flaş sözler: Ahdım vardı!
Süleyman Soylu: Gara, terör örgütü PKK'nın kalbiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara çağrısı: Tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz
Balık 22-28 Şubat haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!
Kova 22-28 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat!