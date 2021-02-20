Oğlak burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları odağınız ikili ilişkiler!

22-28 Şubat haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı, çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda buda demek oluyor ki odağınız ikili ilişkilerde iletişim, fikirleri sormalar, karşıdan fikir almalar, sevgiliniz aşk hayatınız varsa ortak aktiviteleriniz olacak.

Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak buda sizi duygusal olarak zorlayabilir içe dönem, bastırılmışlık duygusu yani özelinizde ikili ilişkilerde zorlanma yaşayabilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra cumaya kadar Ay artık Aslan burcunda yani artık gündeminiz para!