BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
MAGAZİN

Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte geçirdİ

Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Aynı evden çıkarken görüntü vermemek için çabalayan ikili, ilişki iddiaları karşısında yanıtsız kaldı.

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Gürsel Tekin Selahattin Demirtaş'ın tweeti için ne dedi?
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Seni Çok Bekledim 5. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 140. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 41. bölüm fragmanı
Yasak Elma 99. bölüm fragmanı
Çukur 117. bölüm fragmanı: 4. sezon 25. bölüm
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert sözler