Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert sözler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk oldu.

Gökçek, "Ankara'yı parsel parsel sattınız mı?" sorusuna, "Bülent Arınç, benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç, kendi adına konuşan biri değildir. Bunun acısı hukuk fakültesinden geliyor. Onu o zamanlar desteklemedim diye. Ben, Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık" şeklinde yanıt verdi.