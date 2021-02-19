PKK'nın paralı bombacıları yakalandı

Terör örgütü YPG/PKK’nın 13 Şubat’ta Halep’in Çobanbey ilçesinde düzenlediği ve 1 kişinin öldüğü ve 12 sivilin de yaralandığı bombalı araç saldırısının talimatını Münbiç’te terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu 'Kör Cemil' kod adlı teröristin verdiği ortaya çıktı.

Çobanbey’de bombalı araç saldırısını gerçekleştiren 2 terörist, Çobanbey Başsavcılığının koordinasyonunda yerel güvenlik güçleri ve Türk istihbarat birimlerinin operasyonuyla Münbiç’e kaçmak isterken yakalandı.

10 kilo C-4 kullandılar

Suçlarını itiraf eden teröristler Abdulvahap A. ve Mohammed A. tutuklandı. Terör örgütünün Münbiç’teki sözde istihbarat sorumlusu 'Kör Cemil' kod adlı teröriste bağlı olarak Fırat Kalkanı bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen YPG’li teröristlerden Abdulvahap A., saldırıdan 1 gün önce Münbiç’ten aldıkları 10 kilo C-4 patlayıcıyla Sacur Nehri üzerinden kaçak olarak Fırat Kalkanı bölgesine girdiklerini anlattı.

"Markete gidiyoruz" deyip bombayı bıraktılar

Saldırı öncesi kendilerini Çobanbey ilçesine Gayba köyü kırsalından getiren taksinin arka kısmına patlayıcıyı bıraktıktan sonra sürücüye, "Markete girip geleceğiz" diyerek araçtan ayrıldıklarını söyleyen YPG’li terörist, telefonla arayarak sözde örgüt yöneticisine bilgi verdikten sonra telefon düzenekli bombanın Münbiç’ten patlatıldığını belirtti.

1000 dolara saldırı pazarlığı

PKK/YPG’nin Münbiç’teki istihbarat sorumlusu olan 'Kör Cemil' kod adlı teröristin yanında 1 hafta kaldıklarını ve bu süre içinde bu teröristin Kandil’deki gruplarla ile görüşmesine şahit olduklarını söyleyen terörist Abdulvahap A., 1000 dolar karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Telefon görüşmesi kamerada

Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda; teröristlerden biri araçtan indikten sonra Münbiç’i arayarak bilgi veriyor. Ardından diğer terörist aracın ön tarafından aşağıya iniyor. İki terörist konuştuktan sonra aracın yanından ayrılmaya çalışırken patlama oluyor.