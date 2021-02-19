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Terazi 22-28 Şubat haftalık burç yorumları kariyer konularına dikkat!

Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün 22-28 Şubat haftalık burç yorumları...

Terazi burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları Ay Yengeç burcunda başlıyor. Terazi haftalık burç yorumlarına göre, çarşamba günü Ay Pluto karşıtlığı yaşanacak. İşte 22-28 Şubat Terazi haftalık burç yorumlarının detayları... Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda demek ki gündeminiz kariyer ve ailevi ilişkiler.

Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı var buda duygusal anlamda sizi zorlayacak oradaki can sıkıntınızın sebebi kariyerle ilgili bir konu olabilir. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay Aslan burcunda olacak demek ki sosyal yönünüz ortaya çıkıyor.

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