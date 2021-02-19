İkizler haftalık burç yorumları 22-28 Şubat çarşambaya dikkat!

Uygur Gür, 22-28 Şubat İkizler burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, İkizler burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. İşte bu hafta İkizler 22-28 Şubat haftası bekleyenler...

Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki gündeminiz para. Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak kendinizi duygusal anlamda bastırılmış hissedebilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay Aslan burcunda olacak ve zihin hareketleniyor kararlar, planlar, düşünceler kendinizi anlatma, ifade etme isteği ön plana çıkıyor!