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Selahattin Demirtaş nihayet Gara şehitleri için tweet attı!

Sosyal medya hesabından her konuda fikir beyan eden, tweetler atan Selahattin Demirtaş, günlerdir Gara şehitlerimiz için tek bir kelime etmemişti.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için yayınladığı mesajda "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum.

Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Hadi Özışık bu konuyu Perde Arkasında masaya yatırdı...

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