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DÜNYA

Ekvador'da muhabir canlı yayındayken soyuldu

Ekvador'da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ile muhabirin telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Ülkenin Guayas kentindeki Monumental Isidro Romero Carbo Stadyumu önünde karşılaşma öncesi detayları aktaran spor muhabiri olan Diego Ordinola, canlı yayında silahlı saldırgan tarafından soyuldu.

Yaşadığı olay nedeniyle şoka giren spor muhabiri Ordinola'nın mikrofonunu hedef alan silahlı saldırgan, muhabir ile kameramana silah doğrulttu. Soyguncu, daha sonra kameramana ait çantada bulunan cep telefonunu alarak motosikletli bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, kameraman tarafından an be an kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis, her yerde silahlı saldırganı arıyor.

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