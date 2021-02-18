CHP'nin Fahrettin Altun takıntısı Altun'un paylaştığı iki tweette ne vardı?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu "Enine boyuna" programında Gara operasyonunun yansımaları konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, teröre karşı paylaştığı tweetlerin polemiği başlattığı ve CHP'yi suçladığı iddiası konuşuldu.

Programda bu konuya dikkat çeken İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Altun'un attığı tweetlerde terörü kınadığını söyledi.

CHP'nin Fahrettin Altun takıntısı

CHP'li siyasetçilerin Altun'a karşı takıntılı olmakla eleştiren Özışık, "Fahrettin Altun CHP'den bahsetmiyor. Ben tweetine baktım şimdi. Orada terörü kınayan iki tane açıklama yapıyor. Teröristlerle aynı yatağa giren partilerden bahsediyor. Ama öbür taraftan bakıyoruz. Özgür Özel'den ses çıkıyor. Bir takıntı hale getirilmiş. Fahrettin Altun aşağı Fahrettin Altun yukarı. Fahrettin Altun'un teröre tepki göstermesi birilerine niye batıyor anlamış değilim" dedi.

İşte o tweetler