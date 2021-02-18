Hadi Özışık'tan Selahattin Demirtaş'a Gara göndermesi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Selahattin Demirtaş'a Gara'yı sordu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu ve gazeteciler Gürkan Hacır, Mustafa Kartoğlu ve Deniz Zeyrek'in katıldığı canlı yayında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmada konuşan Özışık, Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 Türk vatandaşını Salahattin Demirtaş'a sordu. Özışık, her konuda tweet atan Demirtaş'ın bu konuda tek bir satır yazmadığını söyledi.